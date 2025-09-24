На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Хоккеист московской команды избил человека клюшкой

Хоккеист команды «Стандарт плюс» избил человека клюшкой в Москве

В Москве на перекрестке улиц Летчицы Тарасовой и Георгиевского проспекта между водителем иномарки и автомобиля ВАЗ 2106 произошел конфликт, в результате которого водитель иномарки ударил своего оппонента хоккейной клюшки, передает Telegram-канале Прокуратуры города Москвы.

На светофоре водитель «КИА» вышел из машины, открыл водительскую дверь автомобиля «ВАЗ» и, используя малозначительный повод, якобы ненадлежащую манеру вождения, развязал конфликт с находившимся за рулем мужчиной. Также водитель КИА попытался выбить телефон из рук водителя «ВАЗ». Потом агрессивный мужчина достал хоккейную клюшку, нанес удары по рукам водителю «ВАЗ», а также пытался выбить телефон, на который пострадавший записывал происходящее.

Прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Telegram-канал Mash на спорте утверждает, что человек, ударивший водителя «ВАЗ» хоккейной клюшкой, является хоккеистом хоккейной команды «Стандарт плюс», которая выступает в зеленоградской хоккейной лиге.

Ранее футбольный матч в России чуть не закончился массовой дракой.

Зимние виды спорта
