Украинец Усик близок к тому, чтобы поучаствовать в новом для себя виде единоборств

Украинский боксер Александр Усик ведет переговоры о поединке на голых кулаках. Об этом Boxing Social рассказал глава лиги Bare Knuckle Boxing Дэвид Тетрео.

«Возможно, вы в это не поверите, но мы действительно вели переговоры с Усиком. Мы еще не обсуждали соперников. Но для нашего спорта поединок с участием столь популярного чемпиона был бы прорывным. Мы поддерживаем с ним связь», — сказал Тетрео.

В августе 2025 года стало известно, что Усик может стать фигурантом специального расследования, которое намеревается открыть Всемирная боксерская организация (WBO).

Поводом к началу расследования стало появление в сети видео, на котором Усик танцует и играет в футбол. При этом ранее украинский боксер обратился в руководство организации с просьбой отложить проведение его боя с обязательным претендентов на титул WBO новозеландцем Джозефом Паркером ввиду проблем со спиной.

По информации издания, в рамках расследования планируется в срок до 1 сентября провести повторное обследования Усика. Окончательные выводы о текущем состоянии украинского боксера WBO сделает на основании подробного медицинского отчета.

Ранее Усик рассказал, когда вернется на ринг.