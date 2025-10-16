Усик рассказал, когда вернется на ринг

Усик анонсировал возвращение на ринг в 2026 году

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что вернется на ринг в 2026 году. Его слова приводят украинские СМИ.

«Я тренируюсь каждый день. Вот вчера утром приехал и сразу в тренировочный зал. Тренируюсь с целью выйти на ринг в следующем году и с божьей помощью одержать победу», — сказал Усик.

В августе стало известно, что Усик может стать фигурантом специального расследования, которое намеревается открыть Всемирная боксерская организация (WBO).

Поводом к началу расследования стало появление в сети видео, на котором Усик танцует и играет в футбол. При этом ранее украинский боксер обратился в руководство организации с просьбой отложить проведение его боя с обязательным претендентов на титул WBO новозеландцем Джозефом Паркером ввиду проблем со спиной.

По информации издания, в рамках расследования планируется в срок до 1 сентября провести повторное обследования Усика. Окончательные выводы о текущем состоянии украинского боксера WBO сделает на основании подробного медицинского отчета.

Ранее Усика обошли в рейтинге лучших боксеров мира.