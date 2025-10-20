Назван секрет успеха Черчесова в «Ахмате»

Футболист «Ахмата» Самородов: с Черчесовым мы научились верить в себя

Полузащитник грозненского «Ахмата» Максим Самородов заявил, что с приходом Станислава Черчесова на пост главного тренера команды футболисты научились верить в себя, передает «Чемпионат».

«С приходом Черчесова в команде прежде всего поменялась атмосфера. Дело не в серьезности Станислава Черчесова, просто мы научились в каждом матче верить в себя, доверять партнеру», — сказал Самородов

19 октября «Ахмат» сыграл вничью с московским «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3-й минуте благодаря точному удару Константина Тюкавина.

В турнирной таблице РПЛ «Ахмат» занимает девятое место, набрав 16 очков.

