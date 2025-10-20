На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Комментатор «Матч ТВ» одним словом отреагировал на пенальти в ворота «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» о пенальти в ворота «Динамо»: кошмар
true
true
true
close
Кадр из видео/Глеб Чернявский/Youtube

Футбольный комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале назвал кошмаром назначенный пенальти в ворота московского «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

«Как можно такой пенальти дать, как сейчас в матче «Динамо» — «Ахмат»?! Кошмар», — написал Генич.

На 36-й минуте матча Защитник «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной площади соперника после контакта с Бителло. Пенальти был назначен после вмешательства VAR.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3 минуте благодаря точному ударю Константина Тюкавина.

Ранее в «Динамо» отказались отвечать на вопрос о Карпине.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами