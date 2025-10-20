Комментатор «Матч ТВ» одним словом отреагировал на пенальти в ворота «Динамо»

Комментатор «Матч ТВ» о пенальти в ворота «Динамо»: кошмар

Футбольный комментатор Константин Генич в своем Telegram-канале назвал кошмаром назначенный пенальти в ворота московского «Динамо» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата».

«Как можно такой пенальти дать, как сейчас в матче «Динамо» — «Ахмат»?! Кошмар», — написал Генич.

На 36-й минуте матча Защитник «Ахмата» Максим Сидоров упал в штрафной площади соперника после контакта с Бителло. Пенальти был назначен после вмешательства VAR.

Встреча состоялась на стадионе »ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась с результатом 2:2. «Динамо» открыло счет в матче, на 16-й минуте отличился Иван Сергеев, однако уже через пять минут «Ахмат» восстановил равенство благодаря голу Георгия Мелкадзе. «Ахмат» вышел вперед за две минуты до конца основного времени, гол оформил Эгаш Касинтура. Московский клуб сумел отыграться на 90+3 минуте благодаря точному ударю Константина Тюкавина.

