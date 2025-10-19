Известный советский тренер по боксу найден мертвым в своей квартире

Тренер по боксу Чехов найден мертвым в своей квартире в Реутове

Известный советский тренер по боксу Олег Чехов найден мертвым в своей квартире в Реутове. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Тело тренера обнаружили соседи, которые перед этим услышали стрельбу. Предположительно, специалист покончил с собой, мотивы его поступка устанавливаются.

Чехов — тренер высшей категории, его тренерский стаж — более 30 лет (в том числе в 1971—1977 годах — с/к «Луч»; в 1978—1983 и 1985—1991 годах — МВО; в 1983—1985 годах — национальная сборная республики Ангола, с 1992 года и по настоящее время — с/к «Луч»). Среди воспитанников Чехова — чемпионы мира и Европы. Всего его ученики завоевали больше 20 медалей в чемпионатах и Спартакиадах СССР. Команда МВО под его руководством семь раз становилась победителем первенства ВС.

Среди его учеников есть чемпион Европы и мира Александр Крупин, Сергей Кобозев (чемпион СССР, Европы и Америки среди профи), Александр Перевозчиков (Чемпион России, Интерконтинентальный чемпион мира по версии WBB (Всемирное Боксерское Правление) по профессиональному боксу).

