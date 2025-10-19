Панарин забросил первую шайбу в сезоне, став звездой матча «Рейнджерс» — «Монреаль»

Гол и три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Монреаль»

Российский нападающий Артемий Панарин стал главным героем победы «Нью-Йорк Рейнджерс» над «Монреалем» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Игра, прошедшая в ночь на 19 октября на льду «Монреаля», завершилась со счетом 4:3 благодаря результативной игре российского хоккеиста, который набрал четыре очка — забросил свою первую шайбу в текущем сезоне и осуществил три передачи.

Помимо Панарина, в составе «Рейнджерс» шайбы забрасывали Мика Зибанежад, Джей Ти Миллер и Мэттью Робертсон. У «Монреаля» отличились Юрай Слафковский, Ник Сузуки и Ноа Доусон, а российский нападающий Иван Демидов отметился результативной передачей.

Прежде Панарин отказался снижать зарплату при обсуждении нового контракта с клубом. Его текущее соглашение со среднегодовым доходом в 11,64 миллиона долларов действует до лета 2026 года.

Следующие матчи команд пройдут 21 октября: «Монреаль» примет «Баффало», а «Рейнджерс» начнут домашнюю серию встречей с «Миннесотой».

