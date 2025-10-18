Легенда «Спартака» заявил, что у команды нет игры

Легенда «Спартака» Гаврилов: если у команды игры нет, назревает смена Станковича

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о ничьей команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова», заявив, что в клубе назревает смена тренера, передает «Советский спорт».

«Если у «Спартака» игры нет, результата нет, значит, назревает замена Станковича. Руководство же видит, что надо что-то делать, менять», — сказал Гаврилов.

18 октября «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее футболист «Спартака» получил тяжелую травму в матче с «Ростовом».