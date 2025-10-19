Теннисист Медведев впервые за 2,5 года выиграл турнир

Российский теннисист Даниил Медведев, который занимает 14-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), стал победителем турнира серии ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

В финале российский спортсмен одержал победу над французом Корентеном Муте. Встреча, которая продолжалась 2 часа 36 минут, завершилась в трех сетах с результатом 7:5, 4:6, 6:3.

В финальном матче Муте сделал один эйс, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Медведев за время встречи сделал восемь подач навылет, допустил пять двойных ошибок и сумел реализовать четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

До этого Медведев не выигрывал титулов уже на протяжении двух сезонов. Последний раз он выигрывал турнир в мае 2023 года.

На четвертом турнире Большого шлема — Открытом чемпионате США — в 2025 году он вылетел в первом круге, уступив французу Бенжамену Бонзи, после чего объявил о расставании со своим бессменным на протяжении последних восьми лет тренером Жилем Серварой.

Ранее первая ракетка России не заявилась ни на один предстоящий турнир.