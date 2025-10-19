На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ФИФА может изменить правило офсайда к чемпионату мира 2026 года

Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность изменения трактовки правила офсайда перед чемпионатом мира 2026 года. Об этом сообщает Cadena SER.

Новая формулировка предполагает, что игрок будет считаться в офсайде только в случае, когда все его тело находится ближе к воротам соперника, чем мяч и предпоследний игрок обороны.

Предлагаемое изменение призвано упростить судейство, исключив спорные ситуации, когда офсайд фиксируется по отдельной части тела футболиста. Ожидается, что окончательное решение по изменению правила будет принято в марте 2026 года на конгрессе ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Жеребьевка группового этапа запланирована на 5 декабря 2025 года, официальное открытие состоится в Мехико, а финальный матч пройдет на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее знаменитому российскому судье пожелали закончить карьеру, чтобы не позорить свое имя.

Футбол. Чемпионат мира 2026
