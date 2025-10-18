«Локомотив» одержал победу над СКА

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ярославский «Локомотив» обыграл петербургский СКА.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1.

В составе ярославцев шайбы забросили Александр Радулов, Рушан Рафиков и Артур Каюмов. За СКА точным броском отметился Сергей Плотников.

В турнирной таблице Западной конференции «Локомотив» занимает первое место, набрав 24 очка. СКА занимает девятую строчку, имея в активе 16 баллов.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее московский «Спартак» проиграл шанхайским «Шанхайским Драконам» в матче регулярного чемпионата КХЛ.