Экс-гендиректор «Спартака» призвал не спешить с оценками самого дорогого игрока клуба

Экс-директор «Спартака» Заварзин: говорить о выдающихся качествах Жедсона рано
ФК «Спартак-Москва»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказал мнение об игре португальского полузащитника Жедсона Фернандеша, отметив, что оценивать футболиста нужно в контексте командных результатов, а не индивидуальных качеств. Его слова передает Legalbet.

«Любой футболист — это часть команды. Индивидуальные качества Жедсона, конечно, хороши. Но в конце концов команда должна показывать результат», — заявил Заварзин. Он подчеркнул, что процесс адаптации у каждого игрока проходит по-разному, и для раскрытия потенциала футболисту может потребоваться от месяца до года.

Жедсон перешел в «Спартак» 31 июля из «Бешикташа» за 20,78 млн евро, став самым дорогим приобретением в истории клуба. В текущем сезоне 26-летний полузащитник провел 12 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. В следующем матче «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени.

Ранее в «Ростове» объяснили план на игру со «Спартаком».

Футбол. Чемпионат России
