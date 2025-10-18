Губерниев о рекордах Овечкина: что толку, если команда проигрывает

Губерниев об Овечкине: что толку, если команда проигрывает, а ты бьешь рекорды

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о рекордах хоккеиста клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, заявив, что в них нет смысла, если команда проигрывает, передает «ВсеПроСпорт».

«Личные рекорды, конечно, имеют значение, но все-таки опосредованное и тут играют вторую роль. Надо выигрывать трофеи. Что толку, если команда проигрывает, а сам ты рекорды бьешь», — сказал Губерниев.

На счету Овечкина в данный момент 898 голов и 1496 матча в НХЛ.

В матче с «Миннесотой Уайлд», который состоялся в ночь на 18 октября, Овечкин оформил первый в сезоне гол на 42-й минуте игры с передачи Дилана Строума. Российский нападающий сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 41 гола. Эта шайба стала для российского хоккеиста 975-й (898+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Также российский нападающий в матче с «Миннесотой» отдал результативную передачу. Всего в текущем сезоне Овечкин провел пять матчей, в которых записал на свой счет гол и три результативные перед

Ранее сообщалось о том, что «Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина.