«Вашингтон» проведет церемонию в честь Овечкина

Пресс-служба «Вашингтона» рассказала РИА Новости, что клуб проведет торжественную церемонию в честь 900 заброшенных шайб и 1500 сыгранных матчей Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

На счету Овечкина в данный момент 898 голов и 1496 матча в НХЛ.

В матче с «Миннесотой Уайлд», который состоялся в ночь на 18 октября, Овечкин оформил первый в сезоне гол на 42-й минуте игры с передачи Дилана Строума. Российский нападающий сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 41 гола. Эта шайба стала для российского хоккеиста 975-й (898+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Также российский нападающий в матче с «Миннесотой» отдал результативную передачу. Всего в текущем сезоне Овечкин провел пять матчей, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

