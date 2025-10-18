«Игрок мирового класса»: в НХЛ рассказали о значимости Овечкина

В НХЛ назвали Овечкина игроком мирового класса после его первого гола в сезоне

Вице-комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли рассказал о высокой значимости российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина для Лиги. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Алекс на протяжении уже 20 лет в нашей лиге является игроком мирового класса. Не менее важно и то, что он потрясающий посол любимого вида спорта», — заявил он.

На счету Овечкина в данный момент 898 голов в НХЛ.

В матче с «Миннесотой Уайлд», который состоялся в ночь на 18 октября, Овечкин оформил первый в сезоне гол на 42-й минуте игры с передачи Дилана Строума. Российский нападающий сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф до 41 гола. Эта шайба стала для российского хоккеиста 975-й (898+77), в активе Гретцки 1016 голов (894+122).

Также российский нападающий в матче с «Миннесотой» отдал результативную передачу. Всего в текущем сезоне Овечкин провел пять матчей, в которых записал на свой счет гол и три результативные передачи.

