Футболист «Спартака» получил тяжелую травму в матче с «Ростовом»

У игрока «Спартака» Бабича диагностирован разрыв передней крестообразной связки
Алексей Филиппов/РИА Новости

Защитник московского «Спартака» Срджан Бабич получил разрыв передней крестообразной связки в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых в своем Telegram-канале.

«Наш защитник получил тяжелую травму правого коленного сустава в сегодняшней игре с «Ростовом». Он будет прооперирован в ближайшее время», — говорится в сообщении.

18 октября «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» рассказали, как готовились к «Ростову».

Футбол. Чемпионат России
