В «Ростове» прокомментировали судейство матча со «Спартаком»

Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака» заявил, что не имеет претензий по работе арбитров. Его слова передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Судьи делают свою работу, мы делаем свою. Я стараюсь не комментировать те моменты, где судьи ошибаются в пользу наших соперников, как и те, где ошибаются в нашу сторону», — заявил Альба.

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов.

В следующем матче «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее в «Спартаке» прокомментировалитяжелую травму сербского защитника Срджана Бабича.