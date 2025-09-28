«Спартак» проиграл «Драконам» в матче КХЛ

Московский «Спартак» уступил «Шанхайским Драконам» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла в Москве на арене «Мегаспорт» и завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились Борна Рендулич, Никита Попугаев и Уилл Райли. У проигравшей команды единственный мяч оказался на счету Нэйтана Тодда.

После этой победы китайский клуб набрал 12 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда под руководством Алексея Жамнова располагается на седьмой позиции Запада, имея в активе девять очков после девяти игр.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято и в феврале 2025 года

