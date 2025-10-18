Бывший игрок сборной России рассказал, чего ждет от матча «Локомотива» с ЦСКА

Экс-футболист Деменко: в матче «Локомотива» с ЦСКА может случиться что угодно

Бывший футболист сборной России Максим Деменко, во время игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» поделился ожиданиями от центрального матча 12-го тура Российской, в котором встретятся столичные «Локомотив» и ЦСКА.

«После сборных сейчас сложно что-то говорить, все-таки многие ребята уезжали в свои национальные команды. Тренировочный режим ушел немного на второй план. Но ЦСКА идет на первом месте, «Локомотив» за него борется, поэтому будет очень интересный, хороший матч. Ожидание, что может случиться все что угодно. И «Локомотив» может выдать суперматч, и ЦСКА может классно сыграть. В таких матчах сложно предугадать, поскольку обе команды неплохо выглядят», — считает Деменко.

ЦСКА после 11 матчей занимает первое место в РПЛ с 24 очками, в то время как лидировавший на старте «Локомотив» сейчас находится на второй позиции с 23 баллами.

