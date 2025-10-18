FIS хочет вернуть российских лыжников

Норвежский журналист Ян Петтер Салтведт заявил, что президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Йохан Элиаш хочет вернуть российских лыжников на международные соревнования, передает «ВсеПроСпорт».

«Элиаш, кажется, настолько хочет вернуть российских и белорусских лыжников, что готов использовать все возможные меры для этого. Ирония в том, что эта тактика действительно может сработать», — сказал Салтведт.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее сообщалось о том, что Финляндия отказывается пускать российских лыжников даже при решении FIS.