«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче РПЛ, играя с середины первого тайма в меньшинстве

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась со счетом 1:1. Игрок «Ростова» Тимур Сулейманов открыл счет. Он отличился на 56-й минуте матча. На 86-й минуте Эсекьель Барко сравнял счет. На 26-й минуте с поля был удален игрок красно-белых Александер Джику.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» идет на шестом месте, набрав 19 очков. «Ростов» занимает десятую строчку, имея в активе 14 баллов. Лидирует в чемпионате московский ЦСКА, набрав 24 балла. Второе место занимает столичный «Локомотив», набрав 23 балла. Замыкает тройку сильнейших «Краснодар», уступая «Локомотиву» по дополнительным показателям.

В следующем матче «Спартак» сыграет «Оренбургом». Встреча состоится 25 октября. Команды выйдут на поле в 14.00 по московскому времени. «Ростов» сыграет 25 октября с махачкалинским «Динамо». Игра начнется в 16:30 по московскому времени.

Ранее самарские «Крылья Советов» вырвали ничью у «Оренбурга» в РПЛ.