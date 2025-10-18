На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дзюба назвал своего соперника негодяем

Игрок «Акрона» Дзюба назвал футболиста «Пари НН» Каккоева негодяем
Александр Вильф/РИА Новости

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба после матча Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Пари НН» футболиста нижегородцев Никиту Каккоева негодняем, передает «Чемпионат».

«В конце матча я держался за спину? Меня там подломил Каккоев, негодяй. Ударил очень неприятно, спину чуть дёрнул, но ничего страшного», — сказал Дзюба.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде, завершилась с результатом 1:0 в пользу «Акрона». Единственный гол в этом поединке оформил Стефан Лончар, который отличился на 71-й минуте с передачи Ифета Джаковаца. Нападающий «Акрона» Артем Дзюба вышел на поле с первых минут игры, однако отметиться результативными действиями не сумел.

В турнирной таблице национального первенства «Акрон» расположился на 12-й позиции, набрав 11 баллов после этой победы, ставший второй в сезоне. «Пари НН» — аутсайдер лиги, команда располагается на предпоследнем месте, имея в активе шесть очков. Лидерство в РПЛ у московского ЦСКА, который за 11 туров набрал 24 балла.

Ранее иностранный футболист заявил, что российские клубы заслужили играть в Еврокубках.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
