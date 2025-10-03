Иностранный футболист заявил, что российские клубы заслужили играть в Еврокубках

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кристиян Бистрович, ранее выступавший за московский ЦСКА, заявил, что российские футбольные клубы заслужили играть в еврокубках, передает «Чемпионат».

«Не только ЦСКА, но и многие другие российские клубы заслуживают играть в еврокубках. Российский чемпионат достаточно хороший и сильный. Жалко, что нет возможности показать себя в еврокубках», — сказал Бистрович.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

