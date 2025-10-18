«Не так уверенно»: легенда сборной России о ЦСКА без Акинфеева

Экс-игрок Булыкин: у ЦСКА есть вратарь, который может заменить Акинфеева

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что для ЦСКА не станет проблемой заменить вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в воротах на матч со столичным «Локомотивом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Ну, конечно, Акинфеев – один из лидеров ЦСКА, который всегда приносит уверенность защитникам и всей команде. Поэтому будет немного не так уверенно в воротах, как с Акинфеевым. Но ЦСКА и в обороне хороши, есть кто может заменить его в воротах. Вопрос только в том, как этим воспользуется «Локомотив», — отметил Булыкин.

17 октября в СМИ появилась информация, что Акинфеев пропустит игру с «Локомотивом», которая состоится 18 числа в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Акинфеев получил повреждение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», который завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Голкипер травмировался в момент второго гола красно-белых и не смог продолжить игру, место в воротах занял Владислав Тороп.

ЦСКА, набравший за 11 туров 24 балла, возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

