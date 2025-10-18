На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Не так уверенно»: легенда сборной России о ЦСКА без Акинфеева

Экс-игрок Булыкин: у ЦСКА есть вратарь, который может заменить Акинфеева
true
true
true
close
Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что для ЦСКА не станет проблемой заменить вратаря и капитана команды Игоря Акинфеева в воротах на матч со столичным «Локомотивом». Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Ну, конечно, Акинфеев – один из лидеров ЦСКА, который всегда приносит уверенность защитникам и всей команде. Поэтому будет немного не так уверенно в воротах, как с Акинфеевым. Но ЦСКА и в обороне хороши, есть кто может заменить его в воротах. Вопрос только в том, как этим воспользуется «Локомотив», — отметил Булыкин.

17 октября в СМИ появилась информация, что Акинфеев пропустит игру с «Локомотивом», которая состоится 18 числа в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по московскому времени.

Акинфеев получил повреждение в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком», который завершился со счетом 3:2 в пользу армейцев. Голкипер травмировался в момент второго гола красно-белых и не смог продолжить игру, место в воротах занял Владислав Тороп.

ЦСКА, набравший за 11 туров 24 балла, возглавляет турнирную таблицу РПЛ.

Ранее «Спартаку» предсказали легкую победу над «Ростовом».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами