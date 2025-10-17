Вторая ракетка России призналась, что думала о получении чешского паспорта

Десятая ракетка мира Екатерина Александрова поделилась о том, что в прошлом рассматривала возможность получения чешского паспорта для упрощения перемещений по миру. Об этом она рассказала в интервью для First&Red.

Александрова пояснила, что предложение касалось именно удобства логистики, а не смены спортивного гражданства. Теннисистка, которая жила и тренировалась в Чехии с юных лет, отметила, что в итоге не стала заниматься этим вопросом из-за бюрократических сложностей.

«Там нужно было собирать очень много бумаг, и как-то одно на второе наложилось, так это отошло на соседние планы», — пояснила спортсменка. Таким образом, она сохранила российское гражданство и продолжает выступать под флагом России.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. CAS признал, что это решение носило дискриминационный характер и постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Ранее Дегтярев назвал прецедентом решение CAS по теннисистам из России.