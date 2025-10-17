На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вторая ракетка России призналась, что думала о получении чешского паспорта

Российская теннисиста Александрова заявила о желании получения паспорта Чехии
true
true
true
close
Dylan Martinez/Reuters

Десятая ракетка мира Екатерина Александрова поделилась о том, что в прошлом рассматривала возможность получения чешского паспорта для упрощения перемещений по миру. Об этом она рассказала в интервью для First&Red.

Александрова пояснила, что предложение касалось именно удобства логистики, а не смены спортивного гражданства. Теннисистка, которая жила и тренировалась в Чехии с юных лет, отметила, что в итоге не стала заниматься этим вопросом из-за бюрократических сложностей.

«Там нужно было собирать очень много бумаг, и как-то одно на второе наложилось, так это отошло на соседние планы», — пояснила спортсменка. Таким образом, она сохранила российское гражданство и продолжает выступать под флагом России.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. CAS признал, что это решение носило дискриминационный характер и постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Ранее Дегтярев назвал прецедентом решение CAS по теннисистам из России.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами