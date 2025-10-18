«ПСЖ» намерен избавиться от россиянина Сафонова из-за политики

Французский «ПСЖ» может продать российского вратаря Матвея Сафонова уже зимой 2026 года. Об этом сообщает французское издание Live Foot.

По информации СМИ, спортивный директор парижской команды Луиш Кампуш активно работает над поиском нового клуба для 26-летнего Сафонова, трансфер может быть осуществлен в январе 2026 года. При этом причиной такого решения со стороны клуба являются не профессиональные качества и игра вратаря, а политическая ситуация.

Указано, что уход Сафонова из клуба положительно может воспринять украинский защитник Илья Забарный, которого «ПСЖ» подписал летом 2025 года.

В текущем сезоне чемпионата Франции российский вратарь еще ни разу не попал в стартовый состав команды.

«ПСЖ» купил Сафонова год назад за €20 млн у «Краснодара», после чего россиянин отыграл 14 матчей за клуб во всех турнирах, выиграв пять трофеев, включая Лигу чемпионов и чемпионат Франции, а также Суперкубок УЕФА.

Летом 2025 года основной голкипер парижан Джанлуиджи Доннарумма был продан в английский «Манчестер Сити», однако «ПСЖ» купил у «Лилля» за €45 млн Люку Шевалье, и именно он является первым номером команды в данный момент.

