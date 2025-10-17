На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Прекращено уголовное дело в отношении российского бойца MMA, который избил мужчину

Прекращено уголовное дело в отношении бойца ММА Байрамова, избившего мужчину
bayramov_erziman/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В отношении бойца смешанных единоборств (MMA) Эрзимана Байрамова, который избил мужчину в Санкт-Петербурге, прекращено уголовное дело, сообщает Mash на спорте.

Конфликт произошел из-за того, что мужчина сделал Байрамову замечание за публичный намаз.

30-летний уроженец Дагестана обвинялся в преступлении по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). По данным полиции, 30 сентября 2025 года Байрамов стал участником конфликта с другим мужчиной из-за расхождения взглядов на трактовку норм федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в ходе которого нанес пострадавшему телесные повреждения.

В марте 2022 года Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее в Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка.

