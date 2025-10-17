Прекращено уголовное дело в отношении российского бойца MMA, который избил мужчину

В отношении бойца смешанных единоборств (MMA) Эрзимана Байрамова, который избил мужчину в Санкт-Петербурге, прекращено уголовное дело, сообщает Mash на спорте.

Конфликт произошел из-за того, что мужчина сделал Байрамову замечание за публичный намаз.

30-летний уроженец Дагестана обвинялся в преступлении по статье 213 Уголовного кодекса РФ («Хулиганство»). По данным полиции, 30 сентября 2025 года Байрамов стал участником конфликта с другим мужчиной из-за расхождения взглядов на трактовку норм федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в ходе которого нанес пострадавшему телесные повреждения.

