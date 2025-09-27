Гуменник рассказал, были ли иностранцы рады видеть его в отборе на Олимпиаду

Гуменник об отборе на Олимпиаду: иностранцы были рады меня видеть

Двукратный призер чемпионата России, двукратный победитель финала Гран-при России Петр Гуменник рассказал, что иностранцы были рады видеть его в Пекине, где прошел отборочный турнир к Олимпиаде 2026 года, передает Sport24.

«Был рад вернуться на международную арену, отобраться на Олимпиаду. Это была моя мечта! Иностранцы были рады меня видеть, были доброжелательны, помогали», — сказал Гуменник.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 прошел в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступали только два одиночника — Аделия Петросян и Петр Гуменник, которые вышли на Игры с первого места. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числились запасными.

Ранее Гуменник рассказал, сколько четверных прыжков он готовит к Олимпиаде.