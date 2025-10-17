«Неосновной кандидат»: в Сербии прокомментировали возможность назначения Станковича в сборную

Сербский журналист Урош Самарджич в комментарии для Legalbet заявил, что информация о возможном назначении Деяна Станковича главным тренером сборной Сербии не вполне соответствует действительности.

«Деян Станкович был упомянут в качестве одного из кандидатов в сербскую сборную, но не основным. У него есть действующий контракт в России со «Спартаком». Он допустил ошибку в матче против ЦСКА, так и ещё в нескольких матчах «Спартака». Видел интервью, в котором Станкович сказал, что на данный момент такого назначения не будет, что он еще не готов к сборной. Но он надеется, что когда-нибудь будет в ней работать», — отметил представитель прессы.

Также Самарджич подчеркнул, что назначение Зорана Мирковича наставником сборной Сербии – временное решение, а главными кандидатами на эту должность являются Велько Паунович и Владан Милоевич, из которых федерация и будет выбирать нового главного тренера.

Станкович второй год работает в качестве главного тренера московского «Спартака». В данный момент красно-белые занимают шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 18 очков за 11 туров.

