Словацкий хоккеист: в Москве можно гулять в 3:00, а в США пришлось бы оглядываться

Игрок «Спартака» Ярош: в Москве можно гулять ночью, а в США надо оглядываться
Павел Бедняков/РИА Новости

Словацкий хоккеист московского «Спартака» Кристиан Ярош заявил, что в Москве чувствует себя безопасней, чем в США, передает «РБ Спорт».

«Я гулял по главной улице Сан-Хосе, и вдруг мне навстречу выходит человек с кухонным ножом в руке. Я обошел его. В Москве же я понимаю, что даже если я буду идти по городу в три часа утра, со мной ничего не случится», — сказал Ярош.

Ярош выступает за «Спартак» с 2025 года. Также в России он играл за московский ЦСКА, омский «Авангард» и череповецкую «Северсталь».

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка.

Хоккей. КХЛ
