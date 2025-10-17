На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Фетисов рассказал, когда Овечкин начнет забрасывать шайбы в новом сезоне НХЛ

Фетисов: Овечкин начнет забрасывать шайбы с восьмой игры в сезоне
Пресс-служба Государственной Думы РФ/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов заявил, что форвард «Вашингтона» откроет счет заброшенным шайбам в новом сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в восьмом матче, передает «ВсеПроСпорт».

«Конечно, пока не стоит переживать из-за отсутствия голов. Саша начнёт забивать с восьмой игры в сезоне и будет делать это регулярно. Обязательно выйдет на свой обычный график», — сказал Фетисов.

В активе Овечкина сейчас 894 заброшенные шайбы. Незадолго до старта нового сезона НХЛ нападающий получил травму, пропустил несколько тренировок и предсезонных матчей 2Вашингтона», однако успел восстановиться к старту регулярного чемпионата.

В текущем сезоне 2025/26 на счету капитана «Вашингтона» уже две передачи в четырех проведенных матчах, однако нет заброшенных шайб. За 20 предыдущих сезонов у Овечкина лишь дважды случалась четырехматчевая безголевая серия на старте нового регулярного чемпионата — в сезонах-2023/2024 и 2012/2013, при этом у него никогда не было пяти матчей без голов на старте.

Ранее Овечкин кратко высказался о старте НХЛ.

