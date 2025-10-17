Сперцян лишился номинации на «Джентльмена года» после расистского скандала

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян был исключен из числа номинантов на футбольную премию «Джентльмен года» после громкого инцидента в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Решение было принято оргкомитетом награды после заседания Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), состоявшегося 16 октября, где рассматривался инцидент с защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом.

«В сложившейся ситуации, в связи с решением КДК РФС оштрафовать игрока и большим общественным резонансом, не считаем уместным оставить футболиста «Краснодара» в списке соискателей», — гласит в официальном заявлении оргкомитета. При этом организаторы выразили уважение к таланту Сперцяна и уверенность, что в будущем он сможет претендовать на награду.

Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура РПЛ, когда Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в область челюсти Сперцяна. После матча защитник «Ахмата» заявил о расистском высказывании со стороны капитана «Краснодара», тогда как Сперцян утверждает, что услышал оскорбление в адрес своей матери.

Ранее «Краснодар» уже выступил с официальным заявлением в поддержку своего капитана, подчеркнув, что Сперцян отрицает все обвинения в расизме и готов доказать свою невиновность любыми способами, включая прохождение полиграфа.

Ранее легендарный российский футболист дал прогноз на предстоящее дерби «Локомотив» — ЦСКА.