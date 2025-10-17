Российские теннисисты не смогут выступать с флагом и гимном, несмотря на решение CAS

Россияне не смогут выступать с флагом и гимном, несмотря на решение CAS

Спортивный арбитражный суд (CAS) подтвердил запрет на использование российскими спортсменами государственной символики на международных турнирах по настольному теннису, несмотря на признание отстранения россиян дискриминационным.

Решение Европейского союза настольного тенниса (ETTU) от 2 и 3 марта 2022 года о запрете национальной символики «было оставлено в силе».

В 2022 году ETTU отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. 16 октября CAS удовлетворил апелляцию Федерации настольного тенниса России, признав первоначальное отстранение российских спортсменов дискриминационным и нарушающим принципы политического нейтралитета. Суд отметил, что ETTU не рассмотрел менее ограничительные альтернативы, такие как участие под нейтральным флагом, и признал полное отстранение непропорциональной мерой. Российские спортсмены получили право участвовать в международных соревнованиях, но будут лишены возможности представлять страну с национальной символикой.

