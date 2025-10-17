На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первая ракетка России уступила в гонке на Итоговый турнир WTA

Шестая ракетка мира Андреева уступила итальянке Паолини на Итоговом турнире WTA
Andrew Couldridge/Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева потеряла позиции в борьбе за участие в Итоговом турнире Ассоциации теннисисток-профессионалок (WTA), опустившись на восьмое место в чемпионской гонке после успешного выступления итальянки Жасмин Паолини, которая находится на восьмом месте в мировом рейтинге.

Восьмая ракетка мира пробилась в полуфинал турнира WTA-500 в китайском Нинбо, где в трехсетовом матче обыграла швейцарку Белинду Бенчич (5:7, 7:5, 6:3).

Для Андреевой ситуация осложняется тем, что ее сезон 2025 года уже завершен, в то время как Паолини сможет укрепить свои позиции на предстоящем турнире в Токио. Участие в Итоговом турнире в Эр-Рияд, который состоится с 1 по 8 ноября, для российской теннисистки теперь зависит от результатов других спортсменок.

В 2022 году Европейский союз настольного тенниса (ETTU) отстранил российских и белорусских спортсменов после начала СВО. CAS признал, что это решение носило дискриминационный характер. CAS постановил, что такое решение нарушает принципы политического нейтралитета и недискриминации.

Ранее вторая ракетка России призналась, что думала о получении чешского паспорта.

Летние виды спорта
