На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мечтаю снова надеть майку Колумбии и сыграть на чемпионате мира»: ключевой футболист «Зенита»

Игрок «Зенита» Барриос: мечтаю снова надеть майку Колумбии и сыграть на ЧМ
true
true
true
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос заявил о своем желании вновь выступать за сборную Колумбии и принять участие в чемпионате мира 2026 года, передает «Матч ТВ».

Футболист признался, что последний раз играл за национальную команду два года назад, но не теряет надежды на возвращение.

«Для меня самое главное — выполнять качественно свою работу в клубе, чем лучше буду это делать, тем быстрее вернусь в сборную. Мечтаю снова надеть майку сборной и сыграть на чемпионате мира», — отметил Барриос.

Сборная Колумбии успешно преодолела отборочный турнир и уже гарантировала себе участие в мундиале 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Барриос, выступающий за «Зенит» с 2019 года, остается ключевым игроком середины поля российского клуба.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее легенда «Спартака» поделился, почему клуб не может быть базовым для сборной России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами