Полузащитник петербургского «Зенита» Вильмар Барриос заявил о своем желании вновь выступать за сборную Колумбии и принять участие в чемпионате мира 2026 года, передает «Матч ТВ».

Футболист признался, что последний раз играл за национальную команду два года назад, но не теряет надежды на возвращение.

«Для меня самое главное — выполнять качественно свою работу в клубе, чем лучше буду это делать, тем быстрее вернусь в сборную. Мечтаю снова надеть майку сборной и сыграть на чемпионате мира», — отметил Барриос.

Сборная Колумбии успешно преодолела отборочный турнир и уже гарантировала себе участие в мундиале 2026 года, который пройдет в США, Мексике и Канаде. Барриос, выступающий за «Зенит» с 2019 года, остается ключевым игроком середины поля российского клуба.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

