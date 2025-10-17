На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Семь российских хоккеистов отличились голами в новом сезоне НХЛ

Семь российских хоккеистов массово открыли счет голам в новом сезоне НХЛ
true
true
true
close
Timothy T. Ludwig-USA TODAY Sports/Reuters

Семь российских хоккеистов в ночь с 16 на 17 октября отметились первыми голами в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Самое яркое достижение у защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, забившего свой первый гол в карьере в лиге. Дебютные шайбы в сезоне также на счету Никиты Задорова («Бостон Брюинз»), Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз»), Ивана Проворова («Коламбус Блю Джекетс»), Матвея Мичкова («Филадельфия Флайерз») и Владислава Наместникова («Виннипег Джетс»). Валерий Ничушкин оформил дубль за «Колорадо Эвеланш».

Всего в текущем сезоне голы забивали 19 российских хоккеистов. Лидером по этому показателю остается нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, записавший на свой счет шесть шайб в пяти матчах. По четыре гола в активе у Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Кирилла Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), каждый из которых провел по четыре встречи.

Ранее Роман Ротенберг допустил проведение матча сборных России и США в будущем.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами