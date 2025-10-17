Семь российских хоккеистов отличились голами в новом сезоне НХЛ

Семь российских хоккеистов в ночь с 16 на 17 октября отметились первыми голами в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Самое яркое достижение у защитника «Каролины Харрикейнз» Александра Никишина, забившего свой первый гол в карьере в лиге. Дебютные шайбы в сезоне также на счету Никиты Задорова («Бостон Брюинз»), Евгения Малкина («Питтсбург Пингвинз»), Ивана Проворова («Коламбус Блю Джекетс»), Матвея Мичкова («Филадельфия Флайерз») и Владислава Наместникова («Виннипег Джетс»). Валерий Ничушкин оформил дубль за «Колорадо Эвеланш».

Всего в текущем сезоне голы забивали 19 российских хоккеистов. Лидером по этому показателю остается нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев, записавший на свой счет шесть шайб в пяти матчах. По четыре гола в активе у Кирилла Капризова («Миннесота Уайлд») и Кирилла Марченко («Коламбус Блю Джекетс»), каждый из которых провел по четыре встречи.

Ранее Роман Ротенберг допустил проведение матча сборных России и США в будущем.