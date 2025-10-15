На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Мы не можем позволить себе матч за миллиард»: Ротенберг об играх с НХЛ и США

Роман Ротенберг допустил проведение матча сборных России и США в будущем
true
true
true
close
Алексей Даничев/РИА Новости

Проведение товарищеского матча между сборными России и США по хоккею будет зависеть от российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг.

«Участие игроков НХЛ — это бюджет, который мы не можем себе позволить. Это миллиард долларов. Но мы можем рассчитывать на то, чтобы собрать команду из игроков АХЛ, провести матч с ними. Мы никогда не откажемся от матча против сборной США в ее лучшей форме. Их участие абсолютно реально. Но нужно время», — отметил он.

18 марта глава России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп одобрили идею матча сборных Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Международная федерация хоккея весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026.

Ранее в Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами