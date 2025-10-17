На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ключевой футболист «Спартака» планирует покинуть клуб зимой

Футболист «Спартака» Барко планирует покинуть клуб в зимнее трансферное окно
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Аргентинский полузащитник московского «Спартака» Эсекьель Барко намерен покинуть команду в предстоящее зимнее трансферное окно и вернуться на родину в клуб «Атлетико Индепендьенте», где уже выступал ранее. Об это сообщил Infierno Rojo.

Футболист рассчитывал на этот переход еще летом, однако тогда «Спартак» не смог договориться с аргентинским клубом об условиях трансфера, поэтому Барко надеется, что в декабре переговоры пройдут успешнее.

Контракт футболиста со «Спартаком» действует до июня 2027 года, а его текущая стоимость на рынке оценивается в 14 миллионов евро по версии Transfermarkt.

Барко присоединился к «Спартаку» в июле 2024 года и в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) провел 11 матчей, отметившись тремя голами и одной результативной передачей.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего ЦСКА на шесть очков. В следующем матче 18 октября команда примет «Ростов» на «Лукойл Арене».

