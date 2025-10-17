На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянка названа суперзвездой женской гимнастики в анонсе ЧМ

Российская гимнастка Мельникова упомянута среди главных звезд предстоящего ЧМ
Сергей Бобылев/РИА Новости

В анонсе чемпионата мира россиянку Ангелину Мельникову признали суперзвездой женской гимнастики на цифровой потоковой платформе Eurovision Sport, которая будет вести прямые трансляции соревнований чемпионата мира по спортивной гимнастике,

Чемпионат мира пройдет с 19 по 25 октября в Джакарте.

В анонсе упомянули олимпийскую чемпионку в числе главных звезд турнира. Также отмечаются ее ключевые достижения: золото в командном первенстве на Олимпиаде-2020 в Токио, бронза в личном многоборье на тех же Играх и титул абсолютной чемпионки мира 2021 года. Подчеркивается, что Мельникова стала первой за десять лет гимнасткой не из США, кому удалось этого добиться.

Мельникова является одной из самых титулованных российских гимнасток последнего времени. В ее активе полный комплект олимпийских наград (золото, серебро и две бронзы), золото чемпионата мира и четыре победы на чемпионатах Европы.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им было необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию. Медали россиян и белорусов не учитывались в неофициальном медальном зачете.

Ранее жалоба Израиля на недопуск гимнастов до чемпионата мира отклонена.

