Овечкин не вошел в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов НХЛ

Капинан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не попал в список десяти самых высокооплачиваемых игроков НХЛ по итогам 2025 года, согласно рейтингу, опубликованному журналом Forbes. Первое место в списке занял форвард «Торонто Мейпл Лифс» Остон Мэттьюс с общим доходом $20,2 млн.

Единственным российским хоккеистом в топ-10 стал вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин, занявший шестую позицию с заработком $15,9 млн. При этом отмечается, что Овечкин сохраняет лидирующие позиции по доходам вне игровой деятельности — его заработок от рекламных контрактов и бизнеса составляет около $5 млн.

Рейтинг Forbes учитывает как зарплаты игроков по хоккейным контрактам, так и их доходы из внеспортивных источников. Отсутствие Овечкина в топ-10 связано со структурой его текущего контракта с «Вашингтоном», который был подписан в 2021 году и предусматривает меньшую годовую выплату по сравнению с лидерами лиги. При этом российский нападающий продолжает оставаться одним из самых коммерчески успешных хоккеистов НХЛ благодаря долгосрочным партнерствам с международными брендами.

