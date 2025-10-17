На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Чемпион ОИ потребовал пожизненно запретить въезд в Россию главе финской лыжной ассоциации

Чемпион ОИ Васильев призвал запретить главе финских лыжников въезд в Россию
true
true
true
close
Александр Вильф/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал внести президента Лыжной ассоциации Финляндии Сирпе Коркатти, заявившей, что россиянам не разрешат выступить в Финляндии на этапе Кубка мира, даже если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит Россию до соревнований, в список персон с пожизненным запретом на въезд в Россию. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Васильев раскритиковал позицию Коркатти, заявив, что вопрос допуска спортсменов является политическим и выходит за рамки компетенции спортивного функционера.

«Считаю, надо Коркатти взять на карандаш, а когда все станет на свои места, пожизненно закрыть ей въезд в Россию», — заявил Васильев. Он подчеркнул, что главе финской ассоциации следовало бы сосредоточиться на своей непосредственной роли, не переходя границ своих полномочий.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что сделал бы из Финляндии Хиросиму.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами