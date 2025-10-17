Чемпион ОИ потребовал пожизненно запретить въезд в Россию главе финской лыжной ассоциации

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев призвал внести президента Лыжной ассоциации Финляндии Сирпе Коркатти, заявившей, что россиянам не разрешат выступить в Финляндии на этапе Кубка мира, даже если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит Россию до соревнований, в список персон с пожизненным запретом на въезд в Россию. Его слова передает «ВсеПроСпорт».

Васильев раскритиковал позицию Коркатти, заявив, что вопрос допуска спортсменов является политическим и выходит за рамки компетенции спортивного функционера.

«Считаю, надо Коркатти взять на карандаш, а когда все станет на свои места, пожизненно закрыть ей въезд в Россию», — заявил Васильев. Он подчеркнул, что главе финской ассоциации следовало бы сосредоточиться на своей непосредственной роли, не переходя границ своих полномочий.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Ранее олимпийский чемпион заявил, что сделал бы из Финляндии Хиросиму.