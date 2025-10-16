Олимпийский чемпион заявил, что сделал бы из Финляндии Хиросиму

Советский биатлонист Александр Тихонов, являющийся четырехкратным олимпийским чемпионом, ответил езиденту Лыжной ассоциации Финляндии Сирпе Коркатти, заявившей, что россиянам не разрешат выступить в Финляндии на этапе Кубка мира, даже если Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустит Россию до соревнований, передает «ВсеПроСпорт».

«Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание всем остальным странам. Надо думать о спорте, а не о политике. Они все перепутали. Я еще со временем СССР говорил, что у нас нет друзей кроме солдат и моряков», — сказал Тихонов.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с марта 2022 года по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. С тех пор федерация дважды продлевала санкции в адрес россиян. В данный момент обсуждается вопрос возможного допуска российских лыжников на Олимпийские игры в Милане и Кортине-д'Ампеццо в 2026 году. Окончательное решение по данному вопросу будет озвучено на заседании исполкома FIS, который состоится 21 октября.

Этап Кубка мира в финском городе Рука пройдет с 28 по 30 ноября.

