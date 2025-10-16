Бывший президент «Локомотива» подверг критике защиту команды

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов заявил, что защитники «железнодорожников» одинаково плохи, передает Vprognoze.ru.

«Честно, у меня нет четкой пары защитников. Они все одинаковые. Одинаково плохи. То Погостнов привезет, то Монтез не догонит. Удивляет, что сел Морозов. Но, значит, тренерский штаб что-то видит», — сказал Наумов.

В прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3. На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

