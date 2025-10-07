Футболиста «Локомотива» сравнили с Bentley

Полузащитник московского «Локомотива» Артем Тимофеев сравнил своего одноклубника Алексея Батракова с Bentley, передает Legalbet.

«Батраков — это Bentley среди всех футболистов РПЛ. У меня он именно с этой машиной ассоциируется. Почему Bentley? Потому что премиальный», — сказал Тимофеев.

В прошлом матче Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» обыграл «Динамо» со счетом 5:3. На первой минуте матча Данил Пруцев забил мяч в ворота «Динамо». В середине первого тайма Иван Сергеев и Бителло вывели «Динамо» вперед, но еще до перерыва Алексей Батраков сравнял счет, реализовав пенальти. Николай Комличенко и Дмитрий Воробьев во втором тайме довели преимущество «Локомотива» до двух мячей. Максим Осипенко в конце матча один мяч отыграл, забив с пенальти. Окончательный счет матча установил игрок «Локомотива» Александр Руденко.

