Футболист сборной Боливии объяснил разгромное поражение от России

Игрок сборной Боливии Фернандес: сборная России нас не простила за ряд ошибок

Защитник тольяттинского «Акрона» и сборной Боливии Роберто Фернандес объяснил поражение от России в товарищеском матче тем, что россияне не простили соперника за ряд ошибок, передает «Чемпионат».

«Старались играть от себя и в то же время понимали, что в любой момент можем за это поплатиться. Мы допустили ряд ошибок, сборная России нас не простила», — сказал Фернандес.

14 октября Россия обыграла в Москве Боливию со счетом 3:0.

Первый гол был забит на 17-й минуте. После комбинации в штрафной Лечи Садулаев пробил в пустые ворота. Перед перерывом Алексей Миранчук удвоил преимущество, доиграв отскок после удара Дмитрия Баринова.Во втором тайме на 57-й минуте Иван Сергеев установил окончательный счет, реализовав момент после передачи Баринова. Боливийцы активизировались в концовке матча: на 73-й минуте Терсерос опасно пробил выше ворот, а на 79-й минуте голкипер Станислав Агкацев парировал удар Вильярроэла.

Следующий товарищеский матч Россия проведет 12 ноября против сборной Перу, которая также не смогла отобраться на чемпионат мира 2026 года, заняв восьмое место в южноамериканской квалификации.

Ранее сборная Боливии после поражения от России пошла во «Вкусно — и точка».