«Ему не понравилось, как белые гуляют»: Кокорин о драке со знаменитым рэпером

Кокорин рассказал о драке с рэпером Лил Уэйном
true
true
true
close
kokorin9/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Футболист Александр Кокорин рассказал, как они с Павлом Мамаевым в 2013 году в Майами подрались с рэпером Лил Уэйном, передает «Спорт-Экспресс».

«Мы попали на темнокожую вечеринку, и Лил Уэйну не понравилось, как белые гуляют. Он пытался нас заткнуть и выгнать. Но мы дали ему отпор. Паша «наварил». И через секунду его скрутила и выкинула личная охрана с охраной клуба», — сказал Кокорин.

В 2018 году Кокорин вместе со своим братом, Павлом Мамаевым и Александром Протасовицким устроили драку в ресторане «Кофемания», что привело к тюремным срокам. В сентябре 2019 года суд решил удовлетворить просьбу Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении, после этого футболисты вышли на свободу.

Сейчас Кокорин является футболистом кипрского клуба «Арис».

Ранее Дмитрий Губерниев назвал Кокорина позорищем.

