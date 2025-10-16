Дегтярев объяснил, зачем нужно ужесточать лимит на легионеров в РПЛ

Дегтярев о лимите на легионеров в РПЛ: футбол может потерять свое лицо

Министр порта России Михаил объяснил необходимость сокращения количества иностранных игроков в Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что футбол может потерять свое лицо, передает «Коммерсантъ».

Дегтярев отметил, что последние три сезона количество российских футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%.

«Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо. При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснется лишь четырех команд», — отметил он.

Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Ранее Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в чемпионате России.