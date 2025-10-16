На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Дегтярев объяснил, зачем нужно ужесточать лимит на легионеров в РПЛ

Дегтярев о лимите на легионеров в РПЛ: футбол может потерять свое лицо
true
true
true
close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Министр порта России Михаил объяснил необходимость сокращения количества иностранных игроков в Российской премьер-лиги (РПЛ), отметив, что футбол может потерять свое лицо, передает «Коммерсантъ».

Дегтярев отметил, что последние три сезона количество российских футболистов на поле планомерно снижается — с 70% до 60%.

«Если ничего не менять, завтра российский футбол рискует потерять лицо. При нынешнем раскладе сил в РПЛ предлагаемая формула «10+5» коснется лишь четырех команд», — отметил он.

Дегтярев инициировал изменение лимита на легионеров в Российской премьер-лиги (РПЛ). В настоящий момент клубы могут заявлять на сезон 13 иностранных футболистов, из которых восемь могут находиться на поле одновременно. Новый формат будет предусматривать 10 легионеров в заявке и пять – на поле.

Ранее Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в чемпионате России.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами