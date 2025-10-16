На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно решение КДК РФС по расистскому скандалу с участием Сперцяна

Футболист Сперцян оштрафован на 150 тысяч рублей после расистского скандала
Виталий Тимкив/РИА Новости

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 150 тысяч рублей после оскорблений в адрес игрока грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Ндонг принес извинения за случившееся, стороны уладили конфликт и пришли к примирению. Также Ндонг отбудет двухматчевую дисквалификацию, из которых один матч условно, за удаление.

Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в область челюсти Сперцяна. После матча защитник «Ахмата» заявил о расистском высказывании со стороны капитана «Краснодара», тогда как Сперцян утверждает, что услышал оскорбление в адрес своей матери.

Ранее «Краснодар» уже выступил с официальным заявлением в поддержку своего капитана, подчеркнув, что Сперцян отрицает все обвинения в расизме и готов доказать свою невиновность любыми способами, включая прохождение полиграфа.

Ранее Матвей Сафонов предположил, что Сперцяну намеренно портят репутацию с расистским скандалом.

