Стало известно решение КДК РФС по расистскому скандалу с участием Сперцяна

Футболист Сперцян оштрафован на 150 тысяч рублей после расистского скандала

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение оштрафовать игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на 150 тысяч рублей после оскорблений в адрес игрока грозненского «Ахмата» Усмана Ндонга, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на слова главы КДК РФС Артура Григорьянца.

Ндонг принес извинения за случившееся, стороны уладили конфликт и пришли к примирению. Также Ндонг отбудет двухматчевую дисквалификацию, из которых один матч условно, за удаление.

Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в область челюсти Сперцяна. После матча защитник «Ахмата» заявил о расистском высказывании со стороны капитана «Краснодара», тогда как Сперцян утверждает, что услышал оскорбление в адрес своей матери.

Ранее «Краснодар» уже выступил с официальным заявлением в поддержку своего капитана, подчеркнув, что Сперцян отрицает все обвинения в расизме и готов доказать свою невиновность любыми способами, включая прохождение полиграфа.

Ранее Матвей Сафонов предположил, что Сперцяну намеренно портят репутацию с расистским скандалом.