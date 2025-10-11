Сафонов предположил, что Сперцяну намеренно портят репутацию с расистским скандалом

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов поделился мнением о том, что футболист грозненского «Ахмата» Усман Ндонг обвинил игрока «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в расизме, отметив, что Сперцян не мог оскорбить человека на расисткой почве, передает РИА Новости.

«Он не мог этого сказать. Честно, не сильно осведомлён. Всё, что я видел, не соответствует действительности. Если нет доказательств, то можно привлечь к ответственности того, кто обвиняет, потому что он портит репутацию человеку», — сказал Сафонов.

Инцидент произошел на 85-й минуте матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), когда Ндонг получил прямую красную карточку за удар плечом в область челюсти Сперцяна. После матча защитник «Ахмата» заявил о расистском высказывании со стороны капитана «Краснодара», тогда как Сперцян утверждает, что услышал оскорбление в адрес своей матери.

Ранее «Краснодар» уже выступил с официальным заявлением в поддержку своего капитана, подчеркнув, что Сперцян отрицает все обвинения в расизме и готов доказать свою невиновность любыми способами, включая прохождение полиграфа.

Ранее КДК РФС запросил у «Краснодара» и «Ахмата» позицию по расистскому конфликту.