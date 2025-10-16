Российская звезда НХЛ отказался идти на понижение зарплаты и может покинуть клуб

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Рейнджерс» Артемий Панарин отказался идти на понижение зарплаты и может покинуть клуб, сообщает журналист Фрэнк Серавалли в своем подкасте.

«В «Нью-Йорке» готовы подождать и посмотреть, как сложится сезон. Если «Рейнджерс» не выйдут в плей-офф и не будут конкурентоспособной командой, то Панарина вполне могут отпустить», — сказал Сервалли.

33-летний россиянин является воспитанником челябинского СДЮШОР «Трактор» (1997—2003). При этом за основу челябинского клуба он никогда не играл. Панарин — один из самых высокооплачиваемых игроков в НХЛ. Он зарабатывает 11,6 млн долларов в год по контракту с «Рейнджерс».

Панарин выступает в Национальной хоккейной лиге c 2015 года. В июле 2019-го он подписал c «Рейнджерс» семилетний контракт, по которому должен получить 81,5 млн долларов. Также он играл в «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс».

В текущем сезоне россиянин провел за «Рейнджерс» два матча, отметившись двумя передачами.

Ранее Панарин ответил на вопрос о возвращении в Россию.